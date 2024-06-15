Bolvadin Kaymakamı, sürücülere trafik denetimlerinde uyarıda bulundu - Son Dakika
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Bolvadin Kaymakamı, sürücülere trafik denetimlerinde uyarıda bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlere katılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince sürücülere yönelik denetimleri arttırdı. Kaymakam Bolat ve ekipleri, evrak kontrolleri yaparak trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti. Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

15.06.2024 10:17
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri çerçevesinde jandarma tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katılıp, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sürücülere yönelik denetimler arttırıldı. İlçedeki çevre yolunda oluşturulan uygulama noktasında ekipler dron destekli denetim yaptı. Denetim Kaymakam Bolat'ta katıldı. Denetimde durdurulan sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, trafik kazalarının en az indirgenmesi konusunda Kaymakam Bolat ve ekipler sürücülere uyarılarda bulundu. Denetimlerde rahat ve huzurlu bir bayram geçirilmesinde trafik güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Denetimlerin tatil boyunca belli aralıklarla süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolvadin Kaymakamı, sürücülere trafik denetimlerinde uyarıda bulundu - Son Dakika

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