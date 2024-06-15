Bolvadin Kaymakamı, sürücülere trafik denetimlerinde uyarıda bulundu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, bayram tedbirleri çerçevesinde jandarma tarafından sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlere katılıp, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte sürücülere yönelik denetimler arttırıldı. İlçedeki çevre yolunda oluşturulan uygulama noktasında ekipler dron destekli denetim yaptı. Denetim Kaymakam Bolat'ta katıldı. Denetimde durdurulan sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, trafik kazalarının en az indirgenmesi konusunda Kaymakam Bolat ve ekipler sürücülere uyarılarda bulundu. Denetimlerde rahat ve huzurlu bir bayram geçirilmesinde trafik güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Denetimlerin tatil boyunca belli aralıklarla süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR