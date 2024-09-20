Borç Tartışmasında Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

3.Sayfa

oğul, borç- alacak nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışmada Ercüment Yıldırım'ı (42) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta meydana geldi. Ercüment Yıldırım, iddiaya göre, 300 bin TL alacağı bulunduğu Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) ile sokakta buluştu. Tarafların konuşması tartışmaya, ardından da büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan Ercüment Yıldırım, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercüment Yıldırım'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Ercüment Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G. emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.