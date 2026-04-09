Bornova Belediye Başkanı Eşki adliyeye sevk edildi
09.04.2026 20:21  Güncelleme: 20:22
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma, belediye bünyesinde yersiz maaş alındığı iddiaları üzerine başlatıldı.

"Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorguları tamamlandı. 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınan Ömer Eşki ile birlikte toplam 4 şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haksız maaş iddiası

Soruşturmanın, Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da başlatıldığı öğrenildi. İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan şüphelinin belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. 'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı.

Sorumlular raporda tespit edildi

Hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda, yaşanan olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi. Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Raporun ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına almıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

