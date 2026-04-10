Bornova Belediye Başkanı Eşki ve 3 şüpheli serbest bırakıldı

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla gözaltına alınan Bornova Belediye başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde A.A. isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da soruşturma başlatıldı. İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan A.A.'nın belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi. 'Bankamatik memuru' olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu doğrultusunda olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi. Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şüpheli A.A., İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Raporun tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve dün diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.'nın serbest bırakılmasına karar verdi. Belediyede Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak görevli görünen A.A. ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. - İZMİR