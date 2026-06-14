'Şikayet' yalanı pahalıya patladı: İzmir'de mahalle ortasında silahlı gerilim - Son Dakika
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'Şikayet' yalanı pahalıya patladı: İzmir'de mahalle ortasında silahlı gerilim

\'Şikayet\' yalanı pahalıya patladı: İzmir\'de mahalle ortasında silahlı gerilim
14.06.2026 14:04  Güncelleme: 14:22
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İzmir Bornova'da belediye denetimi sonrası kiracı, mülk sahibinin telefon numarasını esnafa verdi. Tartışma büyüyünce nişanlı havaya ateş açtı, polis soruşturma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye ekiplerinin bir işletmeye yaptığı denetim, asılsız iddialar ve kişisel verilerin sızdırılması neticesinde silahlı arbedeye dönüştü. İddiaya göre, mülk sahibinin kendisini şikayet ettiğini öne süren kiracı, kadının cep telefonu numarasını hedef gösterdiği diğer esnafa verdi; çıkan tartışmada sokak ortasında havaya ateş açıldı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bornova Belediye zabıta ekipleri cadde üzerinde faaliyet gösteren kokoreççi Y.A.'nın iş yerine gelerek, gerçekleştirdikleri denetim sonrasında usulsüzlüklerden dolayı yasal işlem uyguladı. Bu sırada aynı caddede kiracı olarak faaliyet gösteren market sahibi N.K., kokoreççi Y.A.'ya giderek, söz konusu zabıta denetiminin mülk sahibi P.A. adlı kadının şikayeti üzerine yapıldığını ileri sürdü.

Telefon numarasını verip hedef gösterdi

P.A.'nın herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen, kiracı N.K. tarafından, mülk sahibinin şahsi cep telefonu numarasını rızası dışında kokoreççi Y.A. ile paylaştığı öne sürüldü. Aldığı numara üzerinden mülk sahibi kadını arayarak rahatsız eden Y.A., tartışmanın büyümesi üzerine beraberindeki grupla birlikte P.A.'nın evinin önüne geldi.

Küfürler savruldu, tahrik edilen nişanlı havaya ateş açtı

Evin önüne gelen grubun küfür ve hakaretler savurması üzerine, P.A.'nın evde bulunan nişanlısı M.Ş. duruma tepki gösterdi. Kalabalık grubun sözlü tacizlerini ve tahriklerini sürdürmesi üzerine öfkelenen M.Ş., evde bulunan tüfeği alarak sokağa indi. Kendisini ve nişanlısını korumak amacıyla havaya ateş açan M.Ş.'nin silahından çıkan sesler mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler duruma müdahale ederken, arbede sırasında kiracı yakınlarından E.K. ve U.K.'nin de olaya dahil olduğu iddia edildi.

Uzaklaştırma ve koruma kararı talep edildi

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan ev sahibi P.A., tamamen kendilerini savunduklarını ifade etti. Adli makamlara dilekçe veren P.A., "Her an evimizin basılacağı, canımıza kastedileceği korkusuyla yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Biz tamamen meşru müdafaa pozisyonundayız" diyerek, şüphelilerin ev ve iş yerlerine yaklaşmaması için koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'Nitelikli hakaret', 'Birden fazla kişiyle tehdit' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan ve pompalı tüfekle sokakta havaya ateş eden M.Ş., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 'Şikayet' yalanı pahalıya patladı: İzmir'de mahalle ortasında silahlı gerilim - Son Dakika

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