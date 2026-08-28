Bornova'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde tıra arkadan çarpan panelvan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.39 sıralarında Bornova ilçesindeki 57. Topçu Tugayı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Emrah K. (49) idaresindeki 35 BDM 724 plakalı tıra, aynı istikamette ilerleyen İsa Canpolat (49) yönetimindeki 35 DL 6856 plakalı panelvan kamyonet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan panelvan kamyonetin sürücüsü İsa Canpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli olduğu öğrenilen Canpolat'ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü Emrah K. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.