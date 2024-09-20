Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Dolar - Son Dakika
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Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Dolar

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29 ildeki dolandırıcılara yönelik operasyonla 6 kişi yakalandı, 1 milyon dolar haksız kazanç elde edildi.

20.09.2024 21:54
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"Borsada yüksek kazanç" vadiyle 1 milyon dolar dolandırdılar

İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de 6 kişi yakalandı

KARABÜK - Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Borsada Yatırım Yaparak Yüksek Kazanç Elde Etme" vaadiyle 29 ilde 41 farklı olayda vatandaşları 1 milyon dolar dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde "kendilerini yatırım danışmanı" olarak lanse edip, "Borsada Yatırım Yaparak Yüksek Kazanç Elde Etme" vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

10 ay teknik takip yapıldı

Şahısların, elde ettikleri suç gelirlerinin bir kısmını kurdukları paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara, buradan da tespit edilemeyen kripto varlık cüzdanlarına, bir kısmını ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan şirketlere aktardığı 10 aylık teknik çalışma sonrası tespit edildi.

Olayla ilgili tespiti yapılan 12 şahıs ile ilgili olarak yürütülen operasyonda, şahısların bu yöntemle Karabük ile birlikte toplam 29 ilde 41 farklı olayda vatandaşları yaklaşık 1 milyon dolar dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

7 kişi tutuklandı

Şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 2, Sakarya'da 3, Kırşehir'de 1 şahıs yakalanarak göz altına alındı.

Operasyonda, 2 şahsın hali hazırda cezaevinde, 4 şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. Göz altına alınan 1 şahıs alınan ifadesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkartılan 5 şahıs ile birlikte hali hazırda cezaevinde bulunan 2, toplam 7 şahıs tutuklandı.

Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Dolar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsada Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Milyon Dolar - Son Dakika
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