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Boşandığı karısının kız kardeşini ağır yaralayıp, erkek arkadaşını öldürdü

ADANA - Adana'da bir kişi, eski karısının kız kardeşi ile erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. Olayda kadın ağır yaralanırken, erkek şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., kendisine ait olan evde ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz T. ve erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile oturduğu sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Murat K. tüfek ile Deniz T. ve Şahan Uğurlu'ya ateş açtı. Deniz T. ile Şahan Uğurlu kanlar içerisinde yere yığılırken Murat K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Şahan Uğurlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz T.'nin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Şahan Uğurlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.