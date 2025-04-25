Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasındaki Pınar Altınel, eşi Cengiz Altınel tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cengiz Altınel de intihar etti. Pınar Altınel'in cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

25.04.2025 13:46  Güncelleme: 13:59
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Samsun'un Alaçam ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 32 yaşındaki Pınar Altınel, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel (40), bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan eşi Pınar Altınel(32) ile konuşmak üzere, kadının çalıştığı akaryakıt istasyonunun restoran bölümüne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşi Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözyaşları içinde defnedildi

Pınar Altınel'in cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki baba evinin önünde alınan helalliğin ardından Fatih Camii'ne getirildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınel, Alaçam Aile Kabristanı'nda defnedildi. Cenazeye Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

9 yıllık evlilik dramla sona erdi

9 yıllık evli olan Pınar Altınel'in bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı, boşanma davası açtığı ve Cengiz Altınel'in bu boşanmayı istemediği öğrenildi. Çiftin çocuğunun olmadığı belirtildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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