Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'da kucağındaki çocukla birlikte eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın öldü.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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