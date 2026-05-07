Boşanma Drama: Kayıp Hayat ve Aile İçindeki Çatışma
Boşanma Drama: Kayıp Hayat ve Aile İçindeki Çatışma

07.05.2026 21:41
Boşanma aşamasındaki Rüzgar E., eşini yaraladıktan sonra kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürüldü.

İstanbul Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kayınvalidesi tarafından bıçakla öldürülen şahsın, eşi ve kızı ile cep telefonu üzerinden görüntülü olarak konuştuğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen Rüzgar E.'nin, "Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikolojimi kalır o çocukta" dediği kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.'nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.'i göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

Öte yandan olay öncesi Rüzgar E.'nin boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile cep telefonuyla görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar E.'nin, "Annen sana kurban olsun annen gözyaşına kurban olsun. Annene söyle aklını başına alsın. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta? İki ay sonra o çocuğun annesi de olmayacak babası da olmayacak. Sence bu saatten sonra psikoloji önemli mi? Sence ben sözümden geri döner miyim? O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana" dediği anlar yer aldı.

Ayrıca, Rüzgar E. eşine silah fotoğrafı attığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

