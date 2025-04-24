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Boşanma Kavgasında Kanlı Son

Samsun'da boşanma aşamasındaki çift, buluşmada tartışmanın ardından cinayet ve intihar vakası yaşandı.

24.04.2025 20:12
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Kanlı buluşma: Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşiyle konuşmak için buluşan Cengiz Altınel (34), eşi Pınar Altınel'i tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Alaçam ilçesi Etyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Altınel, iki gün önce Alaçam Etyemez Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun restoran bölümünde işe başlayan eşi Pınar Altınel ile konuşmak üzere bir araya geldi. Lokantada gerçekleşen buluşmada, çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cengiz Altınel, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Ardından silahı kendisine çevirerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından lokantada detaylı çalışma yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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