Boşanmak üzere olan eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti - Son Dakika
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Boşanmak üzere olan eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, yerde bulduğu cam parçasıyla eşine saldırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

23.05.2024 18:56
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Boşanmak üzere olan eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yerde bulduğu cam parçasıyla saldırdı. Yüzünden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.D. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Saldırı, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanmak üzere olan eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti - Son Dakika

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