Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

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Bosna Hersek\'te EUFOR helikopteri düştü, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde EUFOR'a ait askeri helikopter bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı; EUFOR olayla ilgili detaylı soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Bosna Hersek'te Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bosna Hersek'te barış ve istikrarın korunması için görev yapan ve Türk ordusunun da yer aldığı Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu'na (EUFOR) ait bir askeri helikopter, ülkenin kuzeydoğusundaki Brcko bölgesinde bilinmeyen bir sebeple düştü. Brcko Bölgesi Belediye Başkanı Sinisa Milic, Bosna Hersek basınına kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

EUFOR tarafından konuya ilişkin açıklamada, "EUFOR, bugün Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında kendisine ait bir hava aracının düştüğü bir kaza meydana geldiğini teyit etmektedir" denildi. Açıklamada, kaza sırasındaki tüm şartlar ve kazanın sebebine ilişkin detaylı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Kazada sivil yapılara zarar gelmediği ve yaralanan sivil olmadığı da ifade edildi.

Kazanın ardından bölgeye polis ve acil durum araçları intikal ederken, bölgeden gelen görüntülerde askeri helikopterde büyük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

Kaynak: İHA
Helikopter3. SayfaGüncelbrckoDünyaSon Dakika

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