Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen araç yangını paniğe yol açtı.
Yangın, Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirerek, ellerindeki imkanlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar yangın tüpü ile müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen Boyabat itfaiye ekipleri, yangının soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. Olayda herhangi can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Boyabat'ta Araç Yangını Paniği - Son Dakika
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