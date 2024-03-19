Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak Tutuklandı - Son Dakika
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Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak Tutuklandı

Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak Tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul'da yakalanan Bekir Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanmıştı.

19.03.2024 12:26  Güncelleme: 12:29
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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da yakalanan, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerince yapılan ortak operasyonda, hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi Bekir Boydak'ın İstanbul'da saklandığı bilgisine ulaşmış, kayyum atanan Boydak Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu üyesi Boydak'ın, Çekmeköy ilçesinde bulunan saklanabileceği bazı adreslere bu eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon ile yakalanan ve örgütü üyeliğinden "firari" olarak aranan Bekir Boydak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanmıştı. Boydak hakkında Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası'nca 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak Tutuklandı - Son Dakika

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