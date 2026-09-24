Bozcaada\'da beyin kanaması riski taşıyan hasta Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde beyin kanaması riski nedeniyle 74 yaşındaki bir hasta Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde 2 gün önce Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bildirilen tıbbi tahliye üzerine Bozcaada'da beyin kanaması riski nedeniyle hasta M.M. 'TCSG-16' Sahil Güvenlik botu tarafından Bozcaada 112 acil sağlık personeliyle bota alınarak, tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botu ile Geyikli feribot iskelesine getirilen hasta bilinci açık ve sağ bir şekilde ambulansa alındı.

Çanakkale'ye getirilen hasta ÇOMÜ Hastanesinde tedavi altına alındı.