Bozcaada'da eski eşini bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Bozcaada'da eski eşini bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis cezası

Bozcaada\'da eski eşini bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis cezası

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşini bıçaklayan şahsa 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 10 sayfalık gerekçeli kararda, 'Sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirilmiş, sonradan değiştirdiği bu beyanlarına da mahkememizce itibar edilmemiştir' denildi.

29.05.2024 09:18
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşini bıçaklayan şahsa 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. 10 sayfalık gerekçeli kararda, "Sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirilmiş, sonradan değiştirdiği bu beyanlarına da mahkememizce itibar edilmemiştir" denildi.

Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik (35), iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıkyık'tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi, saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Elif Gedik'e saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Halil Karabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma 14 Mart'ta başladı. Savcı, tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarında yargılanmasını talep etti. 14 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık Halil Karabıyık'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

10 sayfalık gerekçeli karar açıklandı

Davaya ilişkin 10 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Kararda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Bölümü tarafından düzenlenen 28 Eylül 2023 tarihli adli tıp raporunda da her iki yaralanmanın mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum yaşattığı ve etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi. Katılanın sanık tarafından bıçaklanması esnasında hala kaçmaya çalışması, markette bulunan vatandaşlar tarafından sanığın tutulduğu, sanığın markette bulunan kişilerin engellemesi sonucu eylemine kendiliğinden son verdiği kaydedildi. Olayda kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, katılandaki darbe sayısı ve şiddeti, darbelerin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıdığı, sanığın fiiline kendiliğinden değil tanıkların araya girip engellemesiyle son vermesi, olay sonrası sanığın katılana yönelik davranışları göz önüne alındığında sanığın kastının yaralama değil öldürmeye teşebbüs olduğu kararda yer buldu.

Sanık haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirmiş

Gerekçeli kararda sanık Halil Karabıyık'ın olay günü Elif Gedik'in kendisine hakaret ettiği ve tükürdüğü gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiğini savunduğu belirtilerek, "Sanığın savunması doğrultusunda olaydan bir gün önceki tartışma ile olay günü yaşanan tartışma esnasında sanığın yanında bulunan B.G.'nin tanık olarak mahkememizdeki beyanlarında, sanık ile katılanın telefonda konuştuğunu, tartıştığını, telefonu kapattığını, ardından kendisinin telefonundan katılan ve katılanın yanındaki erkek şahısla görüntülü arama gerçekleştirildiğini, bu konuşmada katılanın yanındaki erkek şahsın sanığa 'Artık eşinin yeni kocası benim' gibi şeyler söylediğini, ardından sanığın kızını görmek üzere Bozcaada'ya gittiklerini, sanık ile katılanın burada tartıştığını, katılanın sanığın yüzüne tükürdüğünü ve ona küfür, hakaret ettiğini duyduğunu beyan etse de soruşturma aşamasındaki beyanlarında ise Bozcaada'da sanık ile katılanın konuşması sırasında bir kargaşa olduğunu, kargaşa anına kadar sanık ile katılan arasında herhangi bir kötü söz, şiddet görmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, tanık B.G.'nin sanık ile yakın arkadaş oldukları, beyanlarının değişkenlik gösterdiğinin tespit edildiği, yine sanığın da soruşturma aşamasındaki beyanlarında katılanın yüzüne tükürdüğü ve kendisine hakaret ettiğine dair olaylardan bahsetmediğinin tespit edildiği, buna göre sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanabilmek için savunmalarını değiştirdiğine kanaat getirilmiş, sonradan değiştirdiği bu beyanlarına da mahkememizce itibar edilmemiştir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, Eylül, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada'da eski eşini bıçaklayan şahsa 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

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