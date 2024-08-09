Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Bozcaada\'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

09.08.2024 12:10
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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