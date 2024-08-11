Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Bozcaada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.
Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozcaada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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