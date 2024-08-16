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Bozcaada'da yangın riski nedeniyle Polente Feneri'ne girişler yasaklandı

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde yangın riski nedeniyle Polente Feneri mevkiine girişler yasaklandı.

16.08.2024 16:30  Güncelleme: 16:43
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Turizm merkezi Bozcaada'da yangın riski nedeniyle Polente Feneri'ne girişler yasaklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm merkezi Bozcaada ilçesinde yangın riski nedeniyle Polente Feneri mevkiine girişler yasaklandı.

Çanakkale il genelinde etkili orman yangınları nedeniyle Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde Polente Feneri mevkiine girişler 2'nci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Konuyla ilgili Bozcaada Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 'İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile İlgili tüm kurumlanınız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir. İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı (Polente Feneri) mevkii ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada\'da yangın riski nedeniyle Polente Feneri\'ne girişler yasaklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozcaada'da yangın riski nedeniyle Polente Feneri'ne girişler yasaklandı - Son Dakika

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