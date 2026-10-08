Bozdoğan Belediyesi marketlerde raf-kasa fiyat uyumu ve hijyeni denetledi

Bozdoğan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketleri mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihinden raf-kasa fiyatı uyumuna, hijyen şartlarından muhafaza şartlarına kadar birçok başlık tek tek kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Ekipler denetimlerde özellikle raflarda bulunan ürünlerin fiyatları ile kasada uygulanan fiyatların birbiriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etti. Market raflarındaki ürünlerin son tüketim tarihleri de tek tek incelenirken, hijyen şartları ve ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği denetlendi.

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanırken, işletmelerin kurallara uyum süreçlerinin de takip edildiği belirtildi.

Bozdoğan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil şartlarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği vurgulandı.

Sağlık, güven ve tüketici haklarının korunması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.