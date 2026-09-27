Bozdoğan'da AB tescilli Aydın inciri için hijyen denetimi yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan'da AB tescilli Aydın inciri için hijyen denetimi yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozdoğan\'da AB tescilli Aydın inciri için hijyen denetimi yapılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan'da AB tescilli Aydın incisinin kalite ve güvenilirliği için saha denetimleri yürütülüyor. Denetimlerde hijyen, depolama ve ürün kalitesi ile toksin oluşumunu önlemeye yönelik şartlar inceleniyor, marka değerinin korunması hedefleniyor.

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan ve Avrupa Birliği tarafından tescilli coğrafi işarete sahip Aydın incirinin kalitesinin ve güvenilirliğinin korunması amacıyla Bozdoğan'da saha denetimleri gerçekleştiriliyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın incirinin değerinin korunması ve üreticilerin emeğinin karşılığının güvence altına alınmasına yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kontrollerde, Aydın incirinin marka değerinin korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sunulması amacıyla çeşitli başlıklarda incelemeler yapılıyor. 2026/1 Sayılı Valilik Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, incirin üretim ve muhafaza süreçlerine ilişkin şartlar kontrol ediliyor. Saha çalışmalarında özellikle hijyen şartları, depolama şartları ve ürün kalitesine ilişkin kriterler titizlikle inceleniyor. İncirde toksin oluşumunun önlenmesine yönelik gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı da gerçekleştirilen kontroller kapsamında değerlendiriliyor. Aydın incirinin kalitesinin korunması ve tüketiciye güvenilir şekilde ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerle, ürünün marka değerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Kontrollerde ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı da ekipler tarafından inceleniyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaBozdoğanEkonomiKaliteGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
Trump’tan yapay zekaya yeni isim Şi Jinping de fikri beğendi Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
Esenler’de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu Esenler'de bıçakla ekiplere koşan şüpheli, ihtara uymayınca vurularak durduruldu
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti "163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti Uygulama noktasından kaçtı, polisle çatıştı, intihar etti
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
20:15
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası Şirketin adı ortaya çıktı
Fon soruşturmasında 53 milyar TL iddiası! Şirketin adı ortaya çıktı
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
19:10
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 20:32:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da AB tescilli Aydın inciri için hijyen denetimi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei