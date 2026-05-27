Bozdoğan\'da ev yangını

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde A.C.'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Bozdoğan Belediyesi de tankerlerle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN