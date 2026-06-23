Bozdoğan\'da Traktör Kazası: Bir Ölü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Ziyaretli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladaki işlerini tamamlayıp evine dönmek üzere yola çıkan Şenay Pınarcı'nın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Pınarcı'nın, ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN