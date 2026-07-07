Bozdoğan\'da Yangınla Mücadele Sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile karadan, 4 helikopter ve 3 uçak ile de havadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN