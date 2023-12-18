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Bozulan asansörü ihbar etmeyen de ceza alabilir - Son Dakika
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Bozulan asansörü ihbar etmeyen de ceza alabilir

Son aylarda artan asansör kazaları ile ilgili konuşan Avukat Dr. Ali Önal, arızalı olduğu tespit edilen asansörün derhal ihbar edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bina sakinlerinin de maddi manevi cezalarla karşılaşabileceğini söyledi. Av. Dr. Ali Önal, Türk Ceza Kanunu'nun asansör kazası ve benzeri durumlarda, maddi tazminat yükümlülükleri anlamında çok geniş bir sorumluluk alanı kapsadığını belirtti. Kişiler, kat malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı olarak tazminat davalarını açabilirler.

Bozulan asansörü ihbar etmeyen de ceza alabilir
18.12.2023 - 22:35,
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Bozulan asansörü ihbar etmeyen de ceza alabilir

Bina sakinleri de maddi manevi cezalarla karşılaşabilir

Dr. Avukat Ali Önal:

"Kişi kusuru olmasa dahi kendisinin bulunmuş olduğu durumdan kaynaklı olarak sorumlu olabilir"

"Kişiler kat malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı olarak tazminat davalarını açabilirler"

ESKİŞEHİR - Son aylarda artan asansör kazaları ile ilgili konuşan Avukat Dr. Ali Önal, arızalı olduğu tespit edilen asansörün derhal ihbar edilmesi gerektiğini, aksi takdirde bina sakinlerinin de maddi manevi cezalarla karşılaşabileceğini söyledi.

Son zamanlarda meydana gelen asansör kazalarının sayısı arttı. Yaşanan kazaların ardından vatandaşlar asansör bakımları konusunda araştırma yapmaya başlarken, herhangi bir kaza durumunda sorumluların kim olabileceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Dr. Ali Önal, bina yöneticilerinin, kat maliklerinin hatta arsa sahiplerinin bile sorumlu olabileceğini söyledi. Asansörle alakalı gerekli bakım ve onarım için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Önal, "İhmal sonucu meydana gelen kazalarda öncelikle kat malikleri kuruluşu başkanı ve kat malikleri maddi-manevi cezalarda sorumlu tutulabiliyor" dedi.

"Kişi kusuru olmasa dahi kendisinin bulunmuş olduğu durumdan kaynaklı olarak sorumlu olabilir"

Av. Dr. Ali Önal, Türk Ceza Kanunu'nun asansör kazası ve benzeri durumlarda, maddi tazminat yükümlülükleri anlamında çok geniş bir sorumluluk alanı kapsadığını söyledi. Bu sebeple herhangi bir kaza yaşanmadan önce akredite kuruluşların çağırılarak, mutlaka bakım ve onarım yaptırılması gerektiğini ifade eden Önal, "Asansörlerle alakalı gerekli bakım ve onarımların, bina yöneticilerinin daveti ile akredite kuruluşlar tarafından yapılması gerekiyor. Bunun sonucunda da eksiklikler varsa, giderilmesi gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa, meydana gelen zararlardan öncelikle kat malikleri kurulu başkanı ve kat malikleri kurulu maddi-manevi cezalarda sorumlu olacaktır. Son zamanlarda Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile ilgili olarak, devletin ve yurt yöneticilerinin sorumluluğu var. Baktığımız zaman, inşaat asansörlerinde inşaatı yapanın ve mülk sahibinin sorumluluğu var. Dolayısıyla kanun koyucumuz, Türk Ceza Kanunu anlamında ve Borçlar Kanunu'ndaki maddi tazminat yükümlülükleri anlamında çok geniş bir sorumluluk alanı düzenlemiş ve burada da kişinin kusuru olmasa dahi kendisinin bulunmuş olduğu durumdan kaynaklı olarak(yönetici, arsa sahibi, kat maliki ve benzeri) sorumlu olacağını düzenlemiştir. Bu noktada denetimlerin akredite kuruluşlar ya da Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılması gerekmekte ve buna dair de ilgili sorumluların ihbarda bulunması ile denetim yapılması noktasında kendilerinden destek istemesi gerekmektedir" dedi.

"Kişiler kat malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı olarak tazminat davalarını açabilirler"

Konuyla ilgili tazminat yükümlülüklerinden de bahseden Av. Dr. Ali Önal, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kat malikleri kurulunun başkanı böyle bir durumda derhal ihbar edip, asansörün güvenli olmadığına yönelik denetim isteyip, varsa başka teknik servisten destek almak zorundadır. Bunu derhal yapmak zorundadır çünkü bu durum insan sağlığıyla birebir alakalıdır. En ufak bir ihmal dahi onun kendi sorumluluğunu doğuracaktır. Dolayısıyla bu kişilerin akredite kuruluş ya da bakım onarım servisleri ile ilgili işlerin doğrudan ve zaman sınırı olmadan gelmesi gerekmekte. Gerektiği zamanda önlem alınması gerekiyor. Önlem alınmazsa hukuki bir sorumlulukla her türlü ceza sorumlu olan yönetici, kat maliki kurulu, arsa sahibi, kat maliki ya da kamu yurtlarından müdürler ve devletin sorumluluğuna kadar her aşamada gündeme geldiğini görüyoruz. Bizim Türk Ceza Kanunu ve Türk Borçlar Kanunumuz bu anlamda çok geniş bir düzenleme alanı içeriyor. Meydana bir zarar gelmesiyle zaten savcılar şikayete tabii olarak ya da resen derhal soruşturma ile ceza davası açabiliyorlar. Bunun yanında kişiler, kat malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklı olarak yine Türk Borçlar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde tazminat davalarını açabilirler."

Kaynak: İHA
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Ali Önal, Tck, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozulan asansörü ihbar etmeyen de ceza alabilir - Son Dakika


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