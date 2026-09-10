Bozüyük\'te 380 araç ve 412 yaya denetlendi, 792 kişi yaya güvenliği için bilgilendirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 792 kişi yaya güvenliği için bilgilendirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen çalışmaya Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Emniyet Müdürü Dr. Özgür Nihat Dönmez de katıldı. Çalışmada sürücü ve yayalara, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayalara ait olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı. Drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli gerçekleştirilen denetimlerde 8 ekip ve 68 personel görev aldı. Çalışma kapsamında 380 araç ile 412 yaya kontrol ve bilgilendirmeye tabi tutuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara öncelik vermesi konusunda vatandaşların duyarlı olmalarının önemine dikkat çekti.