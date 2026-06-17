Bozüyük'te Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Bozüyük'te Drone Destekli Trafik Denetimi

Bozüyük\'te Drone Destekli Trafik Denetimi
17.06.2026 09:56
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Bozüyük'te drone ile yapılan denetimlerde kural ihlalleri kontrol edildi, trafik güvenliği sağlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince İsmet İnönü Caddesi üzerinde drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde özellikle trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde ikinci sıra park eden araçlar kontrol edildi. Yapılan uygulama kapsamında trafik düzeninin sağlanması ve güvenli ulaşımın sürdürülebilmesi amacıyla kural ihlali yapan sürücülere yönelik gerekli işlemlerin uygulandığı belirtildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve şehir içi ulaşımın daha düzenli hale getirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Drone Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

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