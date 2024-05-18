Bozüyük'te firari şahıs 1 yıl 18 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bozüyük'te firari şahıs 1 yıl 18 ay hapis cezası ile yakalandı

Bozüyük\'te firari şahıs 1 yıl 18 ay hapis cezası ile yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

18.05.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te firari şahıs 1 yıl 18 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:29:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük'te firari şahıs 1 yıl 18 ay hapis cezası ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement