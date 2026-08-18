Bozüyük\'te Otobüs-Kamyonet Kazası: 1 Ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan İsa Y. yönetimindeki 34 TD 4083 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Özer idaresindeki 26 BD 458 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Ahmet Özer araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan kontrollerde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolunun bir yönü trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.