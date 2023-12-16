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Bozüyük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bozüyük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bozüyük\'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
16.12.2023 - 14:47,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Terziler Un Fabrikası önünde meydana gelen trafik kazasında aynı istikamete doğru seyir halinde olan O.K., idaresindeki 11 AAS 914 plakalı otomobil ile E.D., idaresindeki 11 AAN 945 plakalı transporter marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan D.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekiplerince kaza mahallinde gerekli önlemler alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Son Dakika

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