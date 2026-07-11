Bozüyük'te Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bozüyük'te Otomobil Kaza Yaptı

Bozüyük\'te Otomobil Kaza Yaptı
11.07.2026 13:09
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde refüje çarpan otomobil ters döndü, 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde refüje çarptıktan sonra ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.B. idaresindeki 06 ABN 298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç ters dönerek bir süre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü Ö.B. ile araçta bulunan İ.E.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen otomobilin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika

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