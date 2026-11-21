Bozüyük'te polis kapalı pazarda dolandırıcılık ve KADES konusunda uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kapalı semt pazarında vatandaşlara dolandırıcılık, evden hırsızlık ve KADES hakkında bilgi verdi. Ekipler broşür dağıtarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve çalışmaların süreceği belirtildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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