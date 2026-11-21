Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.