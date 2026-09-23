Bozüyük\'te polis kıraathanelerde 42 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık anlattı

Bozüyük'te polis kıraathanelerde 42 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kıraathanelerde vatandaşlara hırsızlık, sahte para ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirme yaptı. Çalışmada 42 vatandaşa broşür dağıtıldı; polis, farkındalık çalışmalarının sahada sürdüğünü belirtti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından kıraathanelerde bulunan vatandaşlara broşür dağıtılarak güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren kıraathanelerde vatandaşlara evden hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında 42 vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Öte yandan, polis ekipleri toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek güvenlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bilgilendirme çalışmalarının sahada sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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