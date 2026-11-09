Bozüyük\'te santral sahasında kontrolden çıkan kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyü mevkiinde bulunan rüzgar enerji santralinin çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafiğe kapalı alanda seyir halinde olan Hüseyin Y. (29) idaresindeki 52 AGY 968 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Can K. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.