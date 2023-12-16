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Bozüyük'te tramvaya çarpmamak için direksiyon kıran minibüs yayaya çarptı - Son Dakika
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Bozüyük'te tramvaya çarpmamak için direksiyon kıran minibüs yayaya çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir minibüs şoförü, tramvaya çarpmamak için direksiyonunu kırınca yayaya çarptı. Yaralanan yayak, hastaneye kaldırıldı.

Bozüyük\'te tramvaya çarpmamak için direksiyon kıran minibüs yayaya çarptı
16.12.2023 - 11:56,
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tramvaya çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü yayaya çarptı.

4 Eylül Mahallesi Osman Rusçuk Caddesinde yolun sağ tarafından ilçe merkezine doğru ilerleyen minibüsün şoförü M.B., yolun ortasında sağ tarafta bulunan garaja girmeye çalışan Kurtuluş isimli tramvaya çarpmamak için direksiyonunu sol tarafa kırdı. Tramvaya çarpmaktan son anda kurtulan minibüs şoförü M.B., yaya A.S.K.'ye çarptı. Minibüsün çarptığı A.S.K. yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralı A.S.K. ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik, Bozüyük, Eylül, Son Dakika

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