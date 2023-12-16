Bozüyük\'te tramvaya çarpmamak için direksiyon kıran minibüs yayaya çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tramvaya çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs şoförü yayaya çarptı.

4 Eylül Mahallesi Osman Rusçuk Caddesinde yolun sağ tarafından ilçe merkezine doğru ilerleyen minibüsün şoförü M.B., yolun ortasında sağ tarafta bulunan garaja girmeye çalışan Kurtuluş isimli tramvaya çarpmamak için direksiyonunu sol tarafa kırdı. Tramvaya çarpmaktan son anda kurtulan minibüs şoförü M.B., yaya A.S.K.'ye çarptı. Minibüsün çarptığı A.S.K. yola düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralı A.S.K. ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK