Bozüyük\'te Tüp Patladı, Maddi Hasar Oluştu

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Bozüyük Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi binasında yer alan lokanta bölümünde bulunan tüpün patlaması sonucunda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre 4 Eylül Mahallesinde yer alan Bozüyük Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin lokanta bölümünde sabah erken saatlerinde tüp patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Patlamada ölen veya yaralanan olmazken lokanta bölümünde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK