Bozüyük\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Taksici ile Yabancı Uyruklu Kadın Arasında Kavga Çıktı

İstanbul Aksaray'da bir taksiye binen yabancı uyruklu kadın ile taksici arasında iddiaya göre, hızlı gitmediği için Beyoğlu'ndayken takside kavga çıktı. Yaşananlar kameralara yansırken taksici Taner Çatalbaş, kadının kendisini darp ettiğini iddia etti. Olayın ardından emniyete giden kadın ve taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.