Bozyazı'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Bozyazı'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Bozyazı\'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

15 Temmuz Milli İrade Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencileri gezi programı kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, polislerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıdı ve trafik kuralları hakkında bilgi aldı.

16.05.2024 15:36
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Bozyazı'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

15 Temmuz Milli İrade Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencileri gezi programı kapsamında, hem polislik mesleğini yakından tanımak hem de polislere moral olmak için İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğretmenleri ile İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan'ı da makamında ziyaret eden öğrenciler, karakolda polislerle bir araya geldi.

Polisler tarafından karakol tanıtımı yapılırken, trafik polisleri de öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, çeşitli ikramlarda bulundu.

Gezi programı, Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Polis Merkezi Amirliğine yapılan ziyaretin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozyazı'da anaokulu öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

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