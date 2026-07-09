Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı - Son Dakika
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Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı

Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı
09.07.2026 15:46  Güncelleme: 15:53
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkmaz sokaktan dönüş yapan ticari araç kontrolden çıkarak bahçeye düşmekten son anda kurtuldu. Sürücü itfaiye ekiplerince güvenli şekilde çıkarıldı, araç kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkmaz sokaktan dönüş yapan ticari araç yoldan çıkarak bahçeye düşmesine ramak kaldı. Sürücünün itfaiye ekiplerince güvenli şekilde çıkarılmasının ardından araç kurtarıldı.

Olay, Bozyazı ilçesi Kaledibi Mahallesi 1018 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 33 EH 409 plakalı ticari araç, çıkmaz sokaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Araç, yolun kenarında durarak alt kısımda yer alan bahçeye düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü araç içerisinden güvenli şekilde çıkardı.

Olayda yaralanan olmazken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, aracın çekildiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Bozyazı, Mersin, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı - Son Dakika

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