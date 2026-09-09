Bozyazı’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü - Son Dakika
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Bozyazı’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü

Bozyazı’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü
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Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri de 8 araç ve 22 personelle çalışmalara destek veriyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri de 8 araç ve 22 personelle çalışmalara destek veriyor.

Bozyazı'nın Tekeli bölgesinde muz seralarının üst kısmındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarına ve çevredeki bölgelere sıçrama riskine karşı takviye ekipler de sevk edildi.

Yangına Bozyazı, Anamur ve Aydıncık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yangında bazı sera ve zeytin bahçeleri zarar görürken, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması önlendi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda ilerleyen yangına karşı çalışmalar gece boyunca devam etti. İtfaiye araçları ve su tankerleriyle su takviyesi sağlanırken, yerleşim alanlarında muhtemel tehlikelere karşı kontroller gerçekleştirildi ve bazı bölgeler boşaltıldı.

8 araç ve 22 personel görev yapıyor

Yangın bölgesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye bağlı toplam 8 araç ve 22 personelin görev yaptığı bildirildi. Çalışmalara Anamur Koordinasyon Biriminden 20 tonluk tanker ve 2 personel, Anamur İtfaiye Grup Amirliğinden 10 tonluk arazöz ve 2 personel, Bozyazı İtfaiye Grup Amirliğinden 2 adet 10 tonluk arazöz ve 6 personel, Aydıncık İtfaiye Grup Amirliğinden 6 tonluk arazöz ve 2 personel ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığından 1 pickup ve 4 personel katılıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü de 1 vidanjör, 1 su tankeri ve 6 personelle yangınla mücadeleye destek veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri de Mersin Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Yangın Komuta Merkezinde görev alıyor. Yangınla ilgili gelişmeler merkez üzerinden takip edilirken, sahadaki ekiplerin ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki iletişim koordineli şekilde yürütülüyor.

Havadan müdahale başladı

Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Saat 06.00 itibarıyla helikopterlerle dağın arka tarafında devam eden yangına müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin de yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgede teyakkuz halinde olacağı kaydedildi.

"Büyükşehir olarak sahada ihtiyaç duyulan tüm araç, personel ve her türlü desteği sağlıyoruz"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afet, Risk Yönetimi Hazırlığı ve Lojistik Şube Müdürü Ayşegül Akça, yangın haberini alır almaz sahaya ilk etapta 4 personel ve 1 araçla intikal ettiklerinden söz ederek, "Daire Başkanlığımız olarak Mersin Valiliği koordinasyonunda kurulan Yangın Komuta Merkezinde kurumlar arası ve birimlerimiz arasında İtfaiye Daire Başkanlığımız ile beraber koordinasyonu sağladık" dedi.

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Bozyazı'daki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Acil Durum, 3. Sayfa, Bozyazı, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozyazı’daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü - Son Dakika

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