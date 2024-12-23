Brezilya'da Çöken Köprüde En Az 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brezilya'da Çöken Köprüde En Az 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior'ın bakımsız olduğunu vurguladığı köprü, video çekerken çöktü. Olayda en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi kayboldu ve yaralandı. Sülfürik asit taşıyan bir tanker nehre düştü.

23.12.2024 19:15
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Brezilya'da Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior, Estreito ve Aguiarnopolis arasındaki köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çökme meydana geldi. Köprünün çökmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi kayboldu.

Brezilya'da Estreito ve Aguiarnopolis şehirlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü, Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior'ın köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çöktü. Junior, çektiği videoda köprüdeki çatlakları göstererek, köprünün üzerinden geçen kamyonları kaldıramayacağını ifade etti. Köprüde meydana gelen çökme sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu. Polis, 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin çökme sonucu Tocantins Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfürik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, sülfürik asidin nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ifade etti.

Estreito ve Aguiarnopolis şehirleri arasındaki 533 metre uzunluğundaki köprü 1960'larda inşa edilmişti. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Çöken Köprüde En Az 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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