Brezilya\'daki selde can kaybı 25\'e yükseldi

24.02.2026 23:51  Güncelleme: 23:57
Minas Gerais eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi, 43 kişi ise kayboldu. Acil durum ekipleri kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, haber alınamayan kişilerin sayısı ise 43'e yükseldi.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, olaylarda can kaybının 25'e, haber alınmayan kişilerin sayısının ise 43'e yükseldiğini açıkladı. Selin etkili olduğu Juiz de Fora Belediyesi'nin yayımladığı resmi verilere göre, kentteki can kaybı 18'e, haber alınamayan kişilerin sayısı 40'a ulaştı. Uba şehrinde ise 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Öte yandan acil durum ekipleri özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda enkaz ve çamur altında kalan kurbanları aramaya devam ediyor. Juiz de Fora İtfaiye Teşkilatı'ndan bir yetkili, selin şiddetli bir şekilde vurduğu Parque Burnier bölgesinde yaşanan büyük bir toprak kayması sonucunda 12 evde ağır şekilde hasar oluştuğunu aktardı. Yetkili, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında birçok kişinin evlerinin içinde bulunduğunu belirtti.

Yetkili aynı zamanda devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Umutluyuz. Bu sabah bir evin içinde bir çocuk bulduk, enkazın altındaydı. Ekibin onu canlı olarak çıkarması 2 saat sürdü ve çocuk hastaneye kaldırıldı" dedi.

Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Teğmen Henrique Barcellos da yağışlar nedeniyle bölgedeki Paraibuna Nehri'nin taştığını ve itfaiye ekiplerinin nehir kıyıları boyunca ve yakınlarındaki bölgelerde meydana gelen sel olaylarına, toprak kaymalarına ve yapısal risklere müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Tüm okullarda eğitime ara verilmişti

Yetkililerden daha önce yapılan açıklamalarda, Juiz de Fora'da kurtarılanlara olay yerinde psikolojik destek sağlandığı, sel nedeniyle 440 kişinin evsiz kaldığı belirtilmiş ve bu kişilerin barınaklara dönüştürülen spor salonları ile okullara yerleştirildiği aktarılmıştı.

Kent yetkilileri ayrıca, Şubat ayında kaydedilen yağış miktarının 584 milimetreyi aşarak mevsim normallerinin iki katına çıktığını, bunun da konutlar ile iş yerlerinde meydana gelen hasarı daha da artırdığını belirtmişti. Yetkililer, halkın güvenliğini öncelik göstererek belediyeye bağlı tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Çevre mahalleleri şehir merkezine bağlayan köprüler ise yapısal çökme riski nedeniyle kapatılmıştı. - MİNAS GERAİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Minas Gerais, Hava Durumu, Brezilya, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

