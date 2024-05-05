Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Şiddetli yağışların yol açtığı selde 101 kişi kayıp olarak bildirildi ve 80 bin kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Sel, Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette yaklaşık 500 kasabayı etkiledi ve birçok yol ve köprü hasar gördü. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

05.05.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yerel yetkililer, 101 kişinin kayıp olarak bildirildiğini açıklarken, 80 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı. Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette yaklaşık 500 kasaba yağışlardan etkilendi, birçok bölgede yollar ve köprüler hasar gördü.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bugün tekrar selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

Rio Grande Do Sul, Brezilya, Rio, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Topyekun Mücadele Edilmeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Topyekun Mücadele Edilmeli
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
14:46 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak 6 yaşındaki çocuk gelin olayında sanıklar tekrar yargılanacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 16:18:37. #1.12#
SON DAKİKA: Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 66'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement