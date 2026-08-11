British Columbia\'da Yangın: 1 Ölü, 21 Bin Tahliye

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bald Range yangından 1 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde 100'den fazla orman yangını devam ediyor. ummerland yakınlarında cuma günü başlayan Bald Range yangını giderek büyüyor. Alevler şu ana kadar yaklaşık 13 bin 600 hektarlık bir alanı küle çevirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Meadow Valley sakini 80 yaşındaki bir kadının alevlerden kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

British Columbia eyaletinde alevlerin yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle hafta sonucu acil durum ilan edilmişti.

Kanada'da bu yıl çıkan 4 bin 600'den fazla yangında 4 milyon hektarlık alan kül oldu.