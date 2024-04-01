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BTÖ'ye ait 22 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
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BTÖ'ye ait 22 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesi için gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-19' operasyonlarında, 4 ilde bulunan 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

01.04.2024 08:06  Güncelleme: 08:08
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Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BTÖ'ye ait 22 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

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