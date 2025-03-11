Sosyal medyada bir şahıs, çakarlı lüks araçlarıyla görüntü paylaşıp "Çakarlı araçlarımıza el koyacaklarmış" notunu ekleyerek adeta meydan okudu. Paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırırken, çakar kullanımıyla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini savunan vatandaşların tepkisini çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek bu şahıs hakkında işlem yapılmasını isteyen kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazılar şunlar;
Son Dakika › 3.Sayfa › Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?