Buca\'da Ağaçlık Alanda Yangın

İzmir'in Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiinde, otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiindeki otoban kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12.55 sıralarında çıktı. Alevlere ilk müdahale saat 13.05'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi. - İZMİR