Buca\'da Parkta Arbede: Şüphelilere Yasal İşlem

İzmir'in Buca ilçesindeki bir parkta çevreye rahatsızlık veren kişiler, olaya müdahale eden mahalle bekçilerine de mukavemet gösterdi. Yaşanan arbede sonucunda şüpheliler etkisiz hale getirilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Olay, dün gece Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bazı kişilerin taşkınlık yaptığı yönünde çok sayıda ihbar alan emniyet güçleri, bölgeye mahalle bekçilerini sevk etti. Olay yerine ulaşan ekipler, şahısları sakinleşmeleri yönünde uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen ve taşkınlıklarını sürdüren şüpheliler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılmak istendiği sırada görevli personele mukavemet gösterdi. Şahısların direnişi üzerine bölgede arbede yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR